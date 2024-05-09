Bakan duyurdu: Onaylı randevu dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) onaylı randevu sistemine geçildiğini söyledi.

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Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gitmedi. Toplamda gidilmeyen randevu sayısıysa 81 milyon.

Randevu kapasitesinin yüzde 30’unun boşa harcandığını belirten bakan, yeni sistemle ilgili şöyle konuştu: “Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.”

Bakan Koca’ya göre randevu sorunun nedeni ‘kamu hastanelerinin başarısı.’

Koca’nın açıklamasında öne çıkanlar şunlar:

* Artık vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için en iyi adres olarak kamu hastanelerimizi görüyor, sağlık sorunlarında kamu hastanelerimize müracaat ediyor. Eskiden kamu hastaneleri denince anlaşılan ile bugün kamu hastaneleri denince anlaşılan aynı değildir. Söz konusu başarı kamu hastanelerine yönelişi her geçen gün arttırmaktadır.

* Bu tercihi kamu hastanelerinde pandemi öncesi dönemle şimdi bakılan hasta sayılarını kıyasladığımızda açıkça görüyoruz. Bu ve özel sektörün sağlık hizmetlerindeki payının azalması, kamuya talepte artış demektir. Talep ise yeni randevu anlamına gelmektedir.

* Randevu sorununun bir nedeni de budur. Başarı beraberinde bir sorun da getirmiştir.