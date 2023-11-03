Bakan Bak, KYK asansörlerine çare buldu: Karekod koyacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesi ve Zeren Eraş isimli üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesi hakkında konuştu.

Asansörlere karekod koyacaklarını söyleyen Bak, “Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek” dedi.

KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün arızalanıp düşmesiyle Zeren Eraş hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler, asansörün arızalı olduğunu ve bunu uzun süredir yurt yetkililerine bildirdiklerini ancak asansörün tamir edilmediğini dile getirmişti. Sayıştay’ın da asansör konusunda Gençlik ve Spor bakanlığını uyardığı ortaya çıkmıştı. Öğrenciler, Türkiye genelinde eylem yapmıştı. KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu müdürü, Ertaş için toplanan öğrencilere “Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre” diye çıkışmış; müdürün bu sözleri tepki çekmişti.

Bakanlık, kazaların önüne geçmek için asansörlere karekod koyacak. Bakan Bak, bu uygulamayı şöyle duyurdu: “Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek.”