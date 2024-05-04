Bahçeniz için gül dikmenin en iyi zamanı

Gülü doğru zamanda ve doğru yere dikmek için bazı ipuçları…

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Açan bir gül bahçesi kadar güzel ve çekici bir şey yoktur. İster Şam gülü, ister lahana gülü olsun, bu çiçekler en renkli ve hoş kokulu olanlardandır. Bahçenize gül eklemeyi düşünüyorsanız gül dikmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sonuçta onlara gelişmek için en iyi şansı vermek istiyorsunuz. Peki onları şimdi mi ekmelisiniz yoksa bir sonraki sezona kadar mı beklemelisiniz? İşte bahçecilik uzmanlarının güllerin ne zaman ekilmesi gerektiği konusunda söyledikleri.

Gül dikmek için en doğru zaman hangisi?

Bu, tamamen bulunduğunuz yerdeki iklime bağlı. Genel kural, daha sıcak iklimler için sonbahardır, çünkü kışlar daha az sert geçer ve ilkbahardan önce köklerin oluşması için zaman tanır. Daha serin iklimlerde, ilkbaharda ekim yapmak daha iyidir, çünkü bitkinin kışın donmalardan etkilenmesini önlemiş olursunuz. İlkbaharda ısınan toprak, güllerin daha serin iklimlerde yetişmesine uygun bir ortam sağlayacaktır.

Yine de çoğu iklimde gül dikmek için en iyi zamanın ilkbaharın başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Gül dikmek için en kötü zaman hangisi?

Yılın herhangi bir zamanında gül ekebilmenize rağmen muhtemelen onu dışarıda bırakmanız veya onun yerine başka bir çiçek dikmeniz için bazı nedenler vardır. Gül dikmek için en kötü zaman yaz aylarıdır. Bu dönem yüksek miktarda ısıyla birlikte gelir, bu da güllerin kuraklık moduna girmemesini sağlamak için sulama programının artırılmasını gerektirir.

Gül nereye dikilir?

Gül dikmeye gelince doğru yer çok önemlidir. Güller kısmi gölgede veya rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde gelişemez, bu nedenle güllerin her gün en az altı saat doğrudan güneş ışığı almasına olanak tanıyan güneşli bir nokta seçmek idealdir.

Bahçeniz bol miktarda doğal güneş ışığına maruz kalmıyorsa veya eviniz ya da ağaçlarınız ışığı engelliyorsa güllerinizin gelişmesi pek olası değildir. Bu nedenle onun yerine başka bir çiçek dikmek muhtemelen iyi bir fikirdir.

Gül dikme ipuçları