Bahçeli’ye göre “Hükümet istifa” demek ‘vahim bir saygısızlık’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hükümet istifa” diye slogan atılması için, “Vahim bir saygısızlık” dedi.

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Fenerbahçelilerin 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Bahçeli’nin ardından bazı MHP’li yönetici ve milletvekilleri de aynı kararı almıştı.

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Beşiktaş üyeleğinden istifa ettiğini hatırlatarak, “Ben artık Karagümrüklüyüm” dedi.

MHP lideri şunları söyledi:

“Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekenler, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale etmek maksadıyla oyun kuranlar, tarihi bir yanlışın ortasındadır.

Tribünler çürük siyasi sloganların atılacağı yer olamaz.

Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Alçakça bir kurgunun içindeler.

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, arsızdır.

Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir.

Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor’a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim.“