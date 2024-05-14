Bahçeli’nin yeni hedefi Nemo: Tüylü ceket, mor makyajlı ve pembe saten etekle…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eurovision’da birinci olan İsviçreli şarkıcı Nemo’yu grup toplantısında hedef aldı.

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsviçre adına yarışan Nemo Mettler kazandı. ‘The Code’ adlı şarkıyla yarışmaya katılan Nemo toplam 591 puan aldı.

Bahçeli’nin Nemo hakkındaki sözleri şöyle:

* Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur.

* Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Batı’nın çürüyen toplum ve kültür yapısı adeta sahne almıştır.

* Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, mor makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir.

* Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı.