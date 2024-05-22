Bahçelievler belediyesi: kitapyurdu.com yasal gereklilikleri yerine getirmediği için mühürlendi

Bahçelievler belediyesi kitapyurdu.com’un yerleşkesinin ruhsatlandırma sürecinde yasal gereklilikleri yerine getirmediği için mühürlendiğini açıkladı.

kitapyurdu.com, Bahçelievler belediyesinin istediği bağışı vermediği için yerleşkesini açamadığını ve bu yüzden faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuştu. Belediyeyse Diken’e işlemin ‘ruhsatsız faaliyet’ nedeniyle yapıldığını bildirmişti.

Şirket, 2018’de aldığı ruhsatı X’te paylaşarak belediyeye yanıt vermişti.

Belediye yeni bir açıklama yayınladı:

* İlgili firmanın sosyal medya üzerinden yaptığı kamuoyuna yanlış bilgilendirmeye yönelik duyurular ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendi açıklarını kapatmak için ‘bağış istediler’ şeklinde iftirada bulunurak itibar suikasti düzenlenmeye çalışılmaktadır.

* Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Caddesi No:43 adresinde faaliyet gösteren Kitap Yurdu Yayıncılık ve İletişim A.Ş. yetkilileri 2018 yılında Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ruhsat başvurusunda bulunmuş olup; ilgili müdürlüğümüz tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılarak sıhhi müessese statüsünde bulunan kitap dağıtım merkezi olarak kendilerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmiştir.

Açıklamanın devamı şöyle: