MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Seçimler zamanında yapılacak” dedi.

Fotoğraf: MHP

Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

66 günün sonunda MHP lideri, 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde kameralar karşısına çıkmıştı.

Bahçeli bugün MHP’nin X hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’a ilişkin bir mesaj yayınladı.

Erken seçimin olmayacağına işaret eden Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:

*CHP genel başkanının ‘savaş ilan ederim’ açıklamasıysa sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Kime savaş ilan edeceği, bu savaşı kiminle yapacağı, ne için savaşacağı, silah ve militan açığını nasıl takviye edeceği muamma, muallak ve muğlaktır. Özgür Özel’e diyorum ki, dilemeyiz ama şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa ve ısrarla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız, nasıl savaşılır, nasıl mücadele edilir, savaş ilanının vahim sonuçları nasıl olur, bihakkın bunu ispat edecek kudret ve kırattayız.

*CHP’nin hukukun üstünlüğüne, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır. Sipariş kalabalıklar önünde bağırıp çağırmak, kel başa şimşir tarak misali kasket giyip çakma ve kiralık traktör sürmek bağımsız ve tarafsız Türk mahkemelerine asla tesir edemeyecektir.

*Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır.

*Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir

*Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir.

Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır.

*Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve iç tüzüğü açıkça çiğnemiştir.

*Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li meclis başkan vekili ve CHP’li katip üye derhal istifa etmelidir.

*Bir başka tedbir olarak, bu yasama yılının sonuna kadar TBMM Başkanı, CHP’li Meclis başkan vekiline genel kurulu yönetme ruhsat ve izni vermekten imtina etmelidir.