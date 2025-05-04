Bahçeli Özel'e geçmiş olsun derken adını anmadı, 'siyasi kurumun yöneticisi' dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder’i anma töreninde saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel’e bir siyasi kurumun yöneticisi’ diyerek geçmiş olsun diledi.

Fotoğraf: MHP

18 gündür hastanede tedavi gören Önder ‘çoklu organ yetmezliği’nden dün hayatını kaybetmiş, cenazeden önce Sırrı Süreyya için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilmişti.

AKM’de bugün düzenlenen törene katılan Özel’e bir şüpheli yumruk atarak saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’ten şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ysa saldırganın iki çocuğunu öldürdüğünü ve şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını bildirmişti.

Bahçeli X’ten paylaştığı ‘geçmiş olsun’ mesajında CHP liderinin adını anmadı ve saldırının ‘siyasi tertip’ olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi:

MHP liderinin paylaşımı şöyle:

‘Her anlamda düşündürücü ve ürpertici’

* Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.

‘Saldırının ardındaki esrar perdesi…’

* Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.

* Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur. Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır.

* Kaldı ki emniyet ve yargı teşkilatımız eşzamanlı çalışmayla bunu başarmaya mahir ve muktedirdir. Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek, buna müzahir faaliyetleri gafilce yürütmek tarihi bir yanlıştır. Bilerek veya bilmeden bu yanlışın içinde olanlar evvelemirde aklını başına almalı, ahlaki sorumluluğun ve sağduyulu tutumun yörüngesinden ayrılmamalıdır. Merhum Sırrı Süreyya Önder kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.