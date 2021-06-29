Bahçeli ilk ‘neşter’i kendi vurdu: Üniversite sınavı kaldırılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılmasını istedi.

Geçen haftasonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılmıştı. (Fotoğraf: AA)

Meclis’teki grup toplantısında konuşan MHP lideri, üniversite sınav sisteminin yeni baştan ele alınmasını ve okul öncesi sürecin de hesaba katılacağı modelle öğrencilerin ilgi alanına uygun eğitim alanının temininin sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine ve yeterliliğine sahiptir” diyen Bahçeli, ‘çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetinin değerlendirilemeyeceğini’ kaydetti.

MHP lideri, “Onları bir nevi yarış atı gibi göremeyiz. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir” diye konuştu.

‘Fırsat eşitliği gözetilmeli’

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP’nin Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

İstikbalimizin güvenceleri sevgili gençleri kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı gösterebiliriz. Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.”