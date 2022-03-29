Bahçeli ‘Hayat pahalılığından rahatsızız’ dedi ama yine de muhalefete yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ”Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız’‘ derken bu duruma tepki gösteren muhalefeti hedef aldı.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/ytc9co7lBA — MHP (@MHP_Bilgi) March 29, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) tüketici fiyatlarının şubatta aylık yüzde 4,81, yıllık yüzde 54,44 arttı.

Bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) şubatta tüketici fiyatlarının yüzde 5,44 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 123,8’i bulduğunu kaydetmişti.

Martta enflasyonun Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarına olumsuz etkisi ve akaryakıt zamlarıyla yıllık yüzde 60’ı aşacak.

Ekonomistlere göre Türkiye’de enflasyonun bu kadar sert yükselmesinin sebeplerinden birisi de hükümetin geçen yılın son aylarında çıkardığı kur krizi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, ”Enflasyonun ve bunun sonucu olan hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız” dedi.

Ancak Bahçeli, ‘fakat’ demeyi de ihmal etmedi: ”Zillete düşüp fiyat artışlarından siyasi propaganda konusu çıkarmaya heves edenleri de iyi niyetli göremeyiz. Devletimiz ve hükümetimiz tüm meselelere hakimdir. Türkiye’nin altını oymaya, toplumsal barışını bozmaya, huzur ve istikrarını sabote etmeye kalkışan zillet korosunu uyarıyorum. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız, kendinizi de ateşe vermiş olursunuz, kışkırttığınız, gölgesinde yattığınız yalan ve dedikodular ters tepecek, alayınızı rezil edecek.”