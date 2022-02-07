Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığına engel yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok” dedi.

Uzmanlar, anayasadaki ilgili madde gereğince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kere aday olamayacağını söylüyor.

Konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın adaylığına karşı üçüncü dönem itirazı yapacak mısınız?” sorusuna ise “Yok hayır. Net; aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, millet herkesin boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayacağız” yanıtını vermişti.

Bahçeli: Gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışırız

Kılıçdaroğlu’ndan ‘pası’ alan Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında “Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın” dedi.

NTV’ye göre Bahçeli, şunları söyledi: “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır”.