Bahçeli ‘asgari ücret’te topu Erdoğan’a attı

Cumhur ittifakının ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümetten asgari ücrete ara zamla ilgili teklif gelmesi durumunda destekleyeceklerini söyleyerek topu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a attı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ara zammın olmayacağını açıklamıştı.

Asgari ücret şu anda 17 bin 2 lira. AKP iktidarı her ne kadar ara zamma kapıyı kapatmış olsa da enflasyonist ortamda bu parayla geçinemeyen asgari ücretlilerin zam beklentisi devam ediyor.

Kızılcahamam’da partisinin programından önce Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini sormasını üzerine Bahçeli şu yanıt verdi: “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız.”