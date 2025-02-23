Bahçeli, AKP kongresine armağan yolladı: 1071 gül, 1453 karanfil, 23 orkide

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin 8’inci olağan kongresine 1071 gül, 1453 karanfil ve 23 orkideden oluşan çiçek aranjmanı gönderdi.
MHP armağana ilişkin X’teki açıklamasında “Sayın genel başkanımızın bu takdiri güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir” denildi.
Açıklama şöyle:
“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.
Bu anlamlı armağan:
- 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,
- 1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,
- Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,
- 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.— MHP (@MHP_Bilgi) February 23, 2025
Bu anlamlı armağan:
•1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,
•1453 adet karanfil ile… pic.twitter.com/YAH3hpxT4l