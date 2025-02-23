Bahçeli, AKP kongresine armağan yolladı: 1071 gül, 1453 karanfil, 23 orkide

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin 8’inci olağan kongresine 1071 gül, 1453 karanfil ve 23 orkideden oluşan çiçek aranjmanı gönderdi.

Fotoğraf: MHP / X

MHP armağana ilişkin X’teki açıklamasında “Sayın genel başkanımızın bu takdiri güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir” denildi.

Açıklama şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir.

Bu anlamlı armağan:

1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni,

1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni,

Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı,

23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir.