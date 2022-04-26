Bahadır Özgür: Toplumun müşterek mülkiyeti açıkça çalınıyor

İşte inşaat ekonomisi derken böylesine köklü bir dönüşümü dikkate almak lazım. Hazine’nin parasal kaynaklarını yutan inşaat, Hazine’ye kayıtlı mülkleri servet ve sermaye birikiminin yakıtına çevirmenin de en hızlı yolu. 1990’larda KİT’lerle başlayıp, hizmetlere, temel ihtiyaçlara yayılan özelleştirme, inşaat ekonomisi vasıtasıyla toprağı da kapsıyor şimdi.

Bunun adı mülksüzleştirmedir. Türkiye toplumunun müşterek mülkiyeti açıkça çalınıyor. Marx’ın ilk arazi çitlemeleri için kullandığı tabirle, tam olarak bir ‘toprak hırsızlığı’ bu. Her gün Resmi Gazete’deki ilanlarla, Milli Emlak’ın sitesindeki ihalelerle, siyaset eliyle yapılan bir hırsızlık…

Bahadır Özgür’ün yazısı