Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bahadır Özgür: Falyalı’yı öldürmeyi zorunlu kılan bir konsept işlemeye başladı

Dolayısıyla yeraltının ağır bir taşı yerinden oynamışsa eğer yerüstünde de bir şeyler değişiyor demektir. Falyalı böyle bir cinayet. Bir bakıma Türkiye’nin krizde kıvranan rejiminin patlamaya hazır huzursuzluğunun yeraltından gelen uğultusu…

Falyalı niçin öldürüldü ve tetiği kim çektirdi? Ancak suç alanına doğru bilgiler ortaya çıktıkça yanıtını bulabileceğimiz bir soru. Ancak şunu iyi biliyoruz ki, Falyalı’yı öldürmeyi zorunlu kılan bir konsept işlemeye başladı ve süreç yeraltında değil, yeryüzünde nihayete erecek.


Bahadır Özgür’ün yazısı

SON HABERLER

300 lira istenen montu nasıl 10 liraya yaptırdım?

Fermuar Hastanesi deyince aklınızda devasa bir yer canlanmasın. Üsküdar’da eski bir pasajda, taş çatlasın 10 metrekarelik  bir tuhafiyeciden bahsediyoruz. Ben fermuarımı yaptırırken kapıda beş kişi kuyrukta bekliyordu. Sohbete başladık. İki kişi benim gibi Avrupa yakasından gelmiş. Tanıdık müşteriler de vardı. Herkes Vehbi beyin ustalığına ve dürüstlüğüne iknaydı.

İstanbul’da Halk Ekmek’e zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satlan 250 gram normal ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL’den satılmaya başlayacak.