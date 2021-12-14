Bahadır Özgür: Dünyaya ihraç edebildiğimiz yegane ‘cazibe’

Bankada TL, Dolar, Euro hesapları açıldı. İki ay içerisinde 3 milyon dolar, kimselere en ufak hesap verme mecburiyeti duymadan para parça parça transfer edildi.

Böylece Ukrayna halkından çalınanlar, Bodrum’un bir cennet köşesini daha mahvetmiş bir inşaatçının cam ve çeliğinin arasında eriyip gitti. Bir ülkedeki hırsızlık diğerinde harika bir mülkiyete, hırsız da muteber yatırımcıya dönüşüvermişti.

Dünyaya ihraç edebildiğimiz yegane “cazibe” buydu işte!

Nitekim para aklayıcıları arasındaki yazışmalarda, olayı soruşturan müfettişlerin raporuna da yansıyan şu cümleler, Türkiye’nin ne hale getirildiğinin kanıtıydı:

“Türkiye bu işe çok uygun, çünkü paranın kaynağına dair hiçbir soru sorulmuyor. Bu konuda bize çok benziyorlar.”

Bahadır Özgür’ün yazısı