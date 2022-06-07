Bahadır Özgür: Borsa İstanbul’daki ilk yabancı GYO, Hamas sermayesiyle kurulmuş

Meğer Borsa İstanbul’da işlem gören ilk yabancı gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) Hamas sermayesiyle kurulmuş. Bunu, ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı son yaptırım kararı sayesinde öğrendik. Orada dikkat çekici başka bir bilgi daha var. Uğur Mumcu cinayetiyle adını duyduğumuz, sonrasında AKP-Gülen cemaatinin ilk büyük çatışma konusu olan Tevhid-Selam örgütü üyelerinin de bulunduğu bir ağda, İran petrol parasının aklandığı belirtiliyor.

Bahadır Özgür’ün yazısı