Bahadır Özgür: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonun kilit ismi Aktaş'ın, AKP ile ilişkileri özenle gizleniyor

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Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonun kilit ismi Aziz İhsan Aktaş’ın, AKP ile ilişkileri özenle gizleniyor. Bir yerde çete lideriyken, 20 kilometre ötede aniden muteber bir iş insanına dönüşüveriyor. Bir yerde mazot kaçakçılığından gelen parayı akladığı söylenirken, bir başka yerde karşımıza AKP’lilerle ortak gemi sahibi bir akaryakıt tüccarı olarak çıkıyor.

Beşiktaş vakası bir yolsuzluk soruşturması mı yoksa bir yolsuzluk operasyonu mu?

Şimdi önümüze bir dosya konuldu ve sadece ona bakıp karar vermemiz isteniyor. Önünü arkasını kurcalayınca bambaşka sorular beliriyor çünkü. Mesela; Beşiktaş’taki çete, nasıl olup da 20 kilometre ötedeki Bahçelievler’de muteber bir şirkete dönüşüyor? Veya iki ay önce özel yasa geçirilerek milyarlarca liralık rant sağlanan bir kişi, neden CHP’li belediyenin sınırına girdiği anda organize suç örgütü lideri sayılıyor? Peki AKP’li yandaşlarla ortak alınan koskoca gemiyi ne yapacağız?

Bunların hiç birisinin yanıtı o dosyada yok işte. Oysa hikayenin bütünü buralarda gizli.

Savcının dosyasının ötesine baktığımızda şimdiye kadar neler gördüğümüzü kısaca özetleyelim…

Çetenin merkezi sayılan Bilginay şirketinin aldığı ihalelerin yüzde 60’ı devlet kurumlarından. En yüksek tutarlı olanlarından birisi Beşiktaş Belediyesi’ne dair soruşturma hazırlığının başladığı dönemde, Bahçelievler Belediyesi’ne ait. AKP’li Isparta Belediyesi’ne ise 2019’da alınan ihalenin karşılığı olarak Audi A8 marka makam aracı hediye edildi.

Bahadır Özgür’ün yazısı