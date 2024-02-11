Bahadır Özgür: Bankalar geçen yıl mükemmel bir soyguna imza attı

Bankalar geçen yıl mükemmel bir soyguna imza attılar. Milyonlarca insanın fark etmediği bu soygunla son 10 yılın en büyük vurgununu yaptılar. Üstelik zahmete bile girmediler. Sadece şubeye, ATM’ye gitmenizi, cep telefonunu elinize alıp kiranızı, borcunuzu ödemenizi, çocuğunuza para göndermenizi beklediler sinsice. Ve emeğiyle geçinenlerin yaşamının daha fazla çöktüğü bir yılda bu tefeci kartelleri, parmaklarını kıpırdatmadan milyarlarca liralık bir ‘Deli Dumrul haracını’ ceplerine indirdiler.

Bankaların yıllık bilançoları sırayla açıklanıyor. Geçmiş yıllara oranla hızı azalsa da kar bakımından keyifleri fena değil. Fakat onları asıl mutlu eden, bilançolarında ‘ücret ve komisyon geliri’ adı altında topladıkları haraçtan gelen büyük hasılat. Ücret ve komisyon gelirlerindeki artış 2023’te, son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Malum; ATM’den para çekmekten, cep telefonunuzdan havale, EFT yapmaya; kredi kartı aidatından kredi almaya kadar sayısız işlem üzerinden para alınıyor. Ücret ödenmeyen bir hizmetleri yok gibi. Şubenin önünden geçseniz para ödeyeceksiniz neredeyse.

İşte 2023 yılında bu kalem rekor kırdı. Üç büyük bankanın ücret ve komisyon adı altında elde ettiği toplam net gelir yüzde 153 arttı.

Gelin şimdiye kadar bilanço açıklayan üç büyük bankanın Deli Dumrul hasılatını bir bakalım. Bu dümdüz hırsızlık karşısında tefecilik bile masum kalıyor.

Bahadır Özgür’ün yazısı