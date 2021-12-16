Babacan’dan faiz eleştirisi: Benzine kibrit çakıyorsunuz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde faiz indirimleriyle ilgili ”Benzine kibrit çakıyorsunuz, patlayarak yanıyor. Yine deniyorsunuz, yine yanıyor” eleştirisini yaptı.

Merkez Bankası (MB), yılın son toplantısında bugün politika faizine ilişkin kararını duyuracak. Piyasada beklenti 100 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde.

MB, yükselen enflasyona ve TL’deki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirmiş, son Para Piyasası Kurulu kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Ancak bu politika nedeniyle TL’deki değer kaybı sene başından beri yüzde 50’yi aştı. Bu kaybın büyük bölümü faiz indirimi politikasıyla geldi. Dolar/TL bugün 15,28’e kadar çıktı.

Ekonomideki bu durumu değerlendiren Babacan, üç aydır süren faiz indirimleri sonrası kur ve enflasyonun arttığına dikkat çekerek, “Hadi bilmiyorsunuz, yaptığınız deneylerden de en ufak bir fikir almadınız mı? Anlamıyor musunuz? Niçin bu ülkeye tekrar tekrar zarar veriyorsunuz” dedi.