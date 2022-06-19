Babacan’dan Erdoğan’a: Çık ve gereğini yap

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap! Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir!” dedi.

Geçen cuma Ankara Kızılay’da yaşanan olayda, daha önce polis baskınlarıyla defalarca tabelası ve adı değişen Somalililere ait Saab Cafe’nin yeni tabelasının açılış törenine polis müdahale etmişti.

Müdahaleye karşı çıkan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu bir polisle tartışmıştı. Tartışmaya ilişkin yayınlanan bir videoda, “Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz. Sizin gibi hukuk tanımayan tiplere haddini bildireceğiz” diyen Yeneroğlu’na polisin, “Senin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş…” dediği görülmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, açıklamasında, Yeneroğlu ve kafenin sahibi Somalili kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, polisinse uyarıldığı belirtildi.

Babacan, EGM’nin açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi: “Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir.”