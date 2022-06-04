Babacan: TÜİK ‘rakamları ayarlama enstitüsü’ oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan iki kişi var: Bir, Sayın Erdoğan, diğeri Bahçeli. TÜİK onlara yaranmak için birileriyle yarışa girdiyse bilelim” dedi.

TÜİK, mayısta yıllık enflasyonun yüzde 73,50’e yükseldiğini açıklamıştı. Ancak bu oran, piyasa anketlerinin ve uzmanların hesaplamalarının altında kaldı. Diğer yandan TÜİK’in enflasyon raporunda 410 ürünün fiyatının bulunduğu madde sepetine yer vermemesi de eleştirilmişti.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse mayısta yıllık enflasyon yüzde 160 oldu.

‘TÜİK rakamları ayarlama enstitüsü oldu’

Partisinin İskenderun ilçe kongresinde TÜİK’i ‘rakamları ayarlama enstitüsü’ olarak tanımlayan Babacan, şunları söyledi: “Koskoca ülkeyi Survivor setine döndürdüler. Millet hayatta kalmak için çalışıyor. Rakamları ayarlama enstitüsü, geçen ayın enflasyon rakamını açıkladı. Neymiş? Yüzde 73 buçukmuş. İnandırıcılığını artırmak için bir de buçuk eklemişler. Enflasyonu o kadar hassas, kuyumcu terazisiyle ölçüyoruz ki 73,5 diye açıklıyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan iki kişi var: Bir, Sayın Erdoğan, diğeri Bahçeli. TÜİK onlara yaranmak için birileriyle yarışa girdiyse bilelim. Yayınladıkları aylık raporlarda ürünlerin fiyatını listelemeyi durdurmuşlar. Yahu siz kimi aldatıyorsunuz? Fiyatları yayınlamayınca, markette vatandaş fiyatları görmeyecek zannediyorlar. Ha tabii Sayın Erdoğan ve Bahçeli alışverişe, markete çıkmadığı için fiyatları görmeyecek doğru. Ancak, 84 milyonun geri kalan, 83 milyon 999 bin 998 kişi fiyatları görüyor.”