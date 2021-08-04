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Yaramazlara biraz batar!

Azra’nın katil zanlısının ofisine saldırı

Antalya’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’ın işyeri saldırıya uğradı.

Fotoğraf: DHA

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu’ndan 28 Temmuz’da evden ayrılmasının ardından haber alınamamış, cansı bedeni 2 Ağustos’ta ormanda bulunmuştu.


Gözaltına alınan 48 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan, suçunu itiraf etmesinin ardından, cesedin bulunduğu gün tutuklanmıştı.

Ayhan’ın Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise giden çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polisi aradı.

Çalışanlar, cinayet sonrası sıklıkla telefonla arandıklarını, arayan kişinin “Sizinle beraber orayı yakacağız” diye tehdit ettiğini, bu sabah ofisin cam kapısının kırıldığını gördüklerini anlattı.

Olay yerini inceleyen polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

21 yaşındaki Azra’nın katil zanlısı suçunu itiraf etti

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