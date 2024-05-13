Aziz Yıldırım: Mourinho’yu getireceğim

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kazandığı takdirde atacağı önemli adımları açıkladı.

Jose Morinho. (AA)

Sadettin Saran adaylıktan geri çekilmişti. Ali Koç kendisi lehine çekilen Saran’a teşekkür ederek adaylığını ilan etmişti.

Bunun üzerine Aziz Yıldırım’ın da aday olacağı duyurdu. Yıldırım, bunula da kalmayarak kazandığı takdirde yapacaklarını açıkladı.

Yıldırım’ın ilgili açıklaması şöyle:

“Artık Fenerbahçe’nin bu saatten sonra ‘Bizim çocuğumuz’ dediği isimlerle devam etme lüksü yoktur. Büyük isimlerle yola devam etmelidir. Ben, geçen hafta Jose Mourinho’yla yüz yüze görüştüm. Ona ‘Fenerbahçe’nin sana, senin de Fenerbahçe’ye ihtiyacın var’ dedim. Beni samimi bir şekilde dinledi. Kazanırsak, Mourinho’yu getireceğim.”