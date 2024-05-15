Aziz Yıldırım: Haklıysak hükümetle de mücadele ederiz

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, “Devletle kavga edemeyiz ama hükümetle haklı olduğumuz bir mücadeleyi veririz” dedi.

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Yıldırım’ın basın toplantısından satırbaşları şöyle:

“Mevcut başkan ‘Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ dedi. Bu ne demek? Ali Koç başkan olduğu sürece Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi, hakemler mi, TFF başkanı mı? Eğer bunların hepsi birbirine bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz.

Devlet ayrı, hükümet ayrı. Biz devletle kavga edemeyiz ama hükümetle haklı olduğumuz bir mücadeleyi veririz. Daha önce de yaptık. Hep beraber yürüdük.

Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe’nin adamıyım.“

‘Seçilemezsem Mourinho’nun parasının yarısı benden’

Fotoğraf: AA

Biz daha (Jose) Mourinho ile para konuşmadık. O gelsin, bu gelsin… Konuşmadık. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajeriyle görüşmüş. Sonra televizyonu dinledim, ’12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak. Bu para ona verilir mi?’ Sana ne?

Konuşuyorlar ‘Mourinho gelirse şöyle olur böyle olur’ diye. Daha görüşüyoruz, konuşuyoruz. Suudi Arabistan’a gitmiyor, gözünüz aydın basın. Adamcağızın paraya ihtiyacı yok. Olsa daha önceden giderdi.

Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek de Mourinho’nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.”

Sorular-yanıtlar

Yıldırım soru-yanıt bölümünde şunları söyledi:

“Ben borç kapatmaya gelmiyorum. Şampiyon yapmaya geliyorum.

Biz FETÖ’yle mücadele ettik. FETÖ’nün sızdığı devletle mücadele ettik.

Türkiye’de FETÖ yok olmadı. Sporda FETÖ duruyor. Hakemlerde, yönetim kurullarında, gözlemcisi hiçbirinde yapmadılar. Basında da yapmadılar. 55 basın mensubuyla ilgili benim suç duyurularım var. Hiçbir şey yapmadılar. (Ekrem Açıkel’i kastederek) Bir tanesi şu anda Halk TV’de program yapıyor. Geldiğimde bütün bunları afişe edeceğim. Her yerde FETÖ var. Sızmışlar. Çok güçlüler.

Gelirsek kulüpte ne kadar FETÖ’cü varsa atacağız.

Kongrelere gelseydim hiçbiri tamamlanmazdı. Huzursuzluk olmasın diye gelmedim. Divana geldim, bir Allah’ın kulu ‘Hoşgeldin’ demedi.

Ben kimsenin adamı değilim. Taraftar da kimsenin adamı olmayacak.

Ben Ali Koç’la küs değilim. Fikirler ayrı. Kendisiyle sorumum yok. İcraatlarıyla sorunum var. Siz memnunsanız ben de memnunum.“