Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olursa adaylıktan çekileceğim

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, takımın sezonu şampiyon tamamlaması halinde adaylığını çekeceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım. (AA)

Derbide Galatasaray’ı 1-0 yenen Fenerbahçe 1 puan dahi alsa şampiyonluğunu ilan edecek sarı kırmızılı ekibe fırsat vermemişti.

Şampiyonluk için Fenerbahçe’nin İstanbulspor’u mağlup etmesi, Galatasaray’ın da Konyaspor’a yenilmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eğer olur da sarı lacivertliler bunu başarırsa adaylığını geri çekeceğini duyurdu.

Yıldım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler… Galatasaray’ı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız…

*Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun. İnşallah yeneriz ama karşı tarafa beraberlik bile yetiyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır ve yener. Galatasaray alışıktır Sturm Graz’dan, onun için benim fazla ümidim yok ama yukarıda Allah var. İnşallah hafta sonu şampiyon oluruz.

Beşiktaş’a Mourinho tepkisi

*Beşiktaş, Jose Mourinho’ya 7 milyon avro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12’ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur.

*İsmail Kartal’a Fenerbahçe’de 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Futbol takımının antrenörü kim yaptı? Ona cevap vereceğim, merak etmeyin. Şu maç geçsin, inşallah şampiyon oluruz. Ona göre konuşuruz.