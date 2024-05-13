Aziz Yıldırım adaylığını duyurdu

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, aday olacağı iddiasını doğruladı.

Aziz Yıldırım. (AA)

Sadettin Saran adaylıktan geri çekilmişti. Ali Koç kendisi lehine çekilen Saran’a teşekkür ederek adaylığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Aziz Yıldırım’ın da aday olacağı iddia edilmişti.

Haber Global’e konuşan Yıldırım, iddiayı doğruladı.

“Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe’nin Kongresi’nde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum.”