Aziz Tunç: CHP, DEM Parti ve diğer demokrasi güçleriyle demokrasi programında birleşmelidir

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CHP, tarihinde ilk defa bu dönemde, devleti koruma refleksine girmemiş, Sayın Öcalan’ın geliştirdiği “barış ve demokratik toplum” çağrısını aktif olarak desteklemiştir. CHP’nin böyle davranması tercihten çok, gelişmeleri doğru değerlendirmekten ve zorunlulukları kabul etmekten kaynaklanmıştır. CHP’nin bu politikasının birinci nedeni, AKP/MHP ikilisinin eskisi kadar güçlü olmadığının; Cumhur İttifakı’nın tarihinin en zayıf dönemine girdiğinin, ezilenlerin geliştirdikleri direnişle açığa çıkartılmış olmasıydı. İkinci neden DEM Parti’nin bugün daha güçlü bir konumda olmasıdır. Üçüncü neden ise CHP’nin uzun yıllar sonra kitlelerin nezdinde devleti yönetebilecek konumda görülmüş ve ciddi bir destek elde etmiş olmasıdır. Yani bütün bu gelişmeler, özel bir düzenleme yapılmazsa, AKP ve MHP’siz bir geleceğin, düne göre daha çok yakınlaştığını göstermiş, bu da CHP’nin tutumunu etkilemiştir.

CHP, CHP’ye yakın duran demokratik kitle kurumları ve özellikle CHP’ye oy veren kitle, “barış ve demokratik toplum” çağrısına ilişkin gelişmeleri dışarıda seyreden bir konumu kabul etmemeli, arada durmamalı, arada durulmasına izin vermemeli, çağrıya sahip çıkmalı, süreci hızlandıran, aktif ve etkin bir rol almalıdır. CHP’nin böyle bir rol üstlenmesi, “bünyesindeki kendilerini devletin sahibi olarak gören ulusalcılar tarafından engellenecektir” diye düşünülebilir. Esas sorun da buradan çözülmelidir. CHP, içindeki ulusalcıların milyonların kaderine hükmetmesine izin vermemeli, bunlarla yollarını ayıran radikal bir tutum geliştirmeyi göze alabilmelidir.

Sonuçta milyonları etkileyen Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşme için bazı taşların yerinde oynatılmasını göze almak gerekiyor. CHP, yolu açmak istiyorsa cesaretle ve kararlılıkla, DEM Parti’yle ve diğer demokrasi güçleriyle, oluşturulacak demokrasi programında birleşmelidirler. Kitlelerin demokrasi beklentisini boşlukta bırakmamalıdırlar. Bugünü kazanmak ve geleceğe sahip çıkmak bu şekilde mümkün olacaktır.

Aziz Tunç’un yazısı