Aziz Çelik: TÜİK, TÜİK’e karşı

TÜİK’in ankete dayalı verileri ile kamu kayıtlarına dayalı veriler arasında son zamanlarda ciddi bir uyumsuzluk görülmektedir. Gelir bölüşümü ve yoksulluk oranlarındaki tartışmalı verilerin bir benzeri de işsizlik verilerinde ortaya çıkmaktadır. TÜİK ve İŞKUR verilerine yansıyan kayıtlı işsiz sayıları artışında da hayatın olağan akışına aykırı sonuçlar görülmektedir. Örneğin son açıklanan Mart 2022 verilerine göre son bir yılda TÜİK’e göre işsiz sayısı 354 bin düşmüş, İŞKUR’a göre ise 972 bin artmış. Birisi anket diğer kayıt! Veri toplama dönemleri ve metodoloji farklı ama taban tabana zıt yönde ortaya çıkan bu uçuruma ne demeli!

Aralarındaki yöntemsel farklılıklar ne olursa olsun TÜİK’e ait iki ayrı araştırmanın birinde gelir bölüşümü ciddi biçimde bozulurken diğerinde iyileşmesi anlaşılır bir durum değildir. Emek ve sermaye gelirlerinin dağılımının birbirine taban tabana zıt olması da çok tuhaftır. Yöntemsel farklılıkların kimi oransal farklılıklar yaratması anlaşılabilir ama birbirine taban tabana zıt yönlerde sonuç vermesi olacak iş değildir. Bir yanda kayıtlara dayalı araştırma sonucuna göre bozulan gelir dağılımı öte yandan anketlere dayalı verilere göre iyileşen gelir dağılımı! Kısaca TÜİK mucizesi veya TÜİK TÜİK’e karşı!

Aziz Çelik’in yazısı