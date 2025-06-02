Aziz Çelik: Sakin olun lütfen, grev haktır

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki grevin esas sebebi ücret ayrımcılığıdır. Grevci işçiler eşit işe eşit ücret talep ediyor. Belediye greve dönük gerçek dışı suçlamalar ve kamuoyunu işçilere karşı kışkırtmak yerine işçilerin “Eşit işe eşit ücret” talebini yerine getirmelidir.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde (İzBB) DİSK Genel-İş sendikası tarafından başlatılan grev çok tartışılıyor. Bir yanda işçilerin ücretlerini, sendikanın taleplerini çok bulanlar, bir yanda “böyle zamanda grev mi olur” diyenler, öte yanda “asgari ücret 22 bin TL iken işçiye bu kadar ücret fazla” diyenler, “Grevde İzmirliler mağdur oluyor” diyenler…

Demagojik suçlamalar ve aşağılamalar almış başını gidiyor. İşçiler ve sendika greve gitti diye adeta suçlu ilan edilecek. Sakin olun lütfen! Grev haktır. Önce işçilerin sendikanın neden greve gittiğini anlamaya çalışın. AKP unuttursa ve yok etmeye çalışsa da grevin işçilerin en temel hak arama aracı olduğunu bir kez daha hatırlamak lazım. Grev temel bir hak arama aracıdır.

Aziz Çelik’in yazısı