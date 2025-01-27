Aziz Çelik: Ocak 2025 tahmini emekli aylıkları Aralık 2024'e göre yüzde 25 civarında düştü

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Ocak 2025 tahmini emekli aylıkları Aralık 2024’e göre yüzde 25 civarında düştü. Hükümet sorunu çözmeye yanaşmadı ve aylardır uyardığımız tehlike sonunda gerçekleşti.

2025 ve sonrasında emekli olacaklar için beklenen kötü haber geldi: 2025 ve sonrasında emekli olacakların aylıkları 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanlara göre yüzde daha 25 civarında düşük olacak. Bu kötü haber bekleniyordu. Çok yazıldı, konuşuldu. 26 Ağustos 2024’te BirGün’de yazdığım “Emeklilikte yeni bir adaletsizlik kapıda” başlıklı yazımda emekliler için yaklaşan tehlikenin uyarısını yapmıştım.

Hükümet bile isteye bir önlem almadı. Bir cümlelik yasa değişikliğini yapmadı ve emekliler arasında devasa bir adaletsizlik ortaya çıktı. SGK’nin Ocak 2025’te tahmini aylık hesaplama ekranını güncellemesiyle birlikte feci tablo ortaya çıktı. Emekli olmayı bekleyenler, emekliliğine az bir süre kalanlar kara haberle sarsıldı. Bu sonuç beklense de hayal kırıklığı büyük oldu.

Aziz Çelik’in yazısı