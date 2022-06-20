Aziz Çelik: Hükümet asgari ücret artışı konusunda son ana kadar belirsiz kalmayı tercih etti

Ancak hükümet asgari ücret artışı konusunda son ana kadar belirsiz kalmayı tercih etti. Bunun nedeni asgari ücret artışının seçim endeksli olmasıdır. AKP son baharda seçim düşünmediği için asgari ücret artışı aralık ayına bırakmayı ve aralıkta yüklü bir asgari ücret yapmayı ve seçimlere böyle gitmeyi hedeflemiş olabilir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Asgari ücret konusunda kamuoyunda artan duyarlılık ve beklenti görmezden gelinemez hale geldi. Bu nedenle temmuz ayında kısmi bir asgari ücret artışı gündemde. Asgari ücrette artış olması kaçınılmaz görünüyor. Ancak miktar ve “yöntem” sır gibi saklanıyor veya henüz karar verilmedi.

Aziz Çelik’in yazısı