Aziz Çelik: Hiç başarısız ve cılız bir boykota karşı böylesine acayip bir tepki verilir miydi?

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Barışçıl toplu eylem hakkı ve onun bir parçası olan boykot hiç olmadığı kadar yaygın ve meşru bir hâl aldı. Hukuk ve adalet için, seçme seçilme ve adil yargılanma hakları için Anayasa ile güvence altına alınan barışçıl toplu eylem hakkını savunmak, çoğaltmak ve birleşik bir toplumsal muhalefet hareketi yaratmak dönemin asli görevidir.

19 Mart darbesi sonrasında çok yaygın barışçıl toplu eylemler ve protestolar gündemde. Adeta toplumun vicdanı uyandı. Bu protestoların en dikkat çekeni boykot oldu. Boykot o kadar meşru oldu ve o kadar geniş bir toplumsal duyarlılık sağladı ki Türkiye tarihinde görülmedik biçimde şeytanlaştırılmaya ve kriminalize edilmeye çalışıldı.

Bir yandan Türkiye tarihinde ilk kez boykot nedeniyle ceza soruşturmaları açıldı ve gözaltılar oldu. Öte yandan hükümetin ideolojik aygıtları (HİA) boykota karşı demagojik kampanyalar başlattı. Sadece bu bile boykot hareketinin başarılı olduğunu gösteriyor. Hiç başarısız ve cılız bir boykota karşı böylesine acayip bir tepki verilir miydi? Bu yazıda boykot hakkının hukuksal ve tarihsel temellerini ele alacağım.

Aziz Çelik’in yazısı