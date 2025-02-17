Aziz Çelik: Emekli aylıklarını artırmamak için 'Sosyal güvenlik batıyor' yalanları söyleniyor

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Emekli aylıklarını artırmamak için ‘Sosyal güvenlik batıyor, sosyal güvenlik açıkları büyüyor’ yalanları söyleniyor. 2024 bütçe verileri sosyal güvenliğe ayrılan bütçe payının düştüğünü ortaya koyuyor.

“Sosyal güvenlik açıkları büyüyor” iddiasının gerçek dışı olduğu, yalan olduğu bir kez daha resmi verilerle ortaya çıktı. Bilindiği gibi hükümet emekli aylıklarını artırmamak için sık sık “sosyal güvelik sistemi zor durumda” “sosyal güvenlik açıkları büyüyor”, “EYT hem sosyal güvelik sisteminin hem de bütçenin dengelerini bozdu” gibi felaket tellallığı yapıyor.

Emeklilere insanca aylıklar verilmesinin nedeni olarak sosyal güvenlik isteminin açıkları ileri sürülüyordu. Dahası bütçeden/hazineden sosyal güvenliğe aşırı kaynak ayrıldığı ve bunun giderek arttığı iddia ediliyordu. O kadar ki en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltilirken 1 lira bile yuvarlamama yapmamanın, 14 bin 470 TL, 14 bin 500 TL yapmamanın gerekçesi olarak “bütçe kısıtı” gösteriliyordu. Son 10 yıllık bütçe verileri böyle bir kısıt olmadığının, iddiaların yalan olduğunu gösteriyor.

Aziz Çelik’in yazısı