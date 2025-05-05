Aziz Çelik: Büyümeden emekliye ayrılan pay düşürüldü

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Emekli aylık bağlama oranı (ABO) düşürüldü.

2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasayla yüzde 70 ve üzerinde olan aylık bağlama oranları yüzde 50’ye aylıkların alt sınırı yüzde 35’e düşürüldü.

Geçmişte büyümenin yüzde 100’ü emekli aylıklarının hesabında dikkate alınırken. 2008’de bu oran yüzde 30’a düşürüldü. Emekli aylık zamlarında büyüme dikkate alınmıyor.

ABO’nun düşürülmesi ve emekli aylıklarında büyümenin payının azaltılmasıyla emekli aylıkları dibe vurdu. Aralık 2002’de en düşük işçi emekli aylığı 257 TL iken asgari ücret 184,3 TL’ydi. 2025’te en düşük işçi emekli aylığı 14 bin 469 TL iken asgari ücret 22 bin 104 TL. Başka söze gerek var mı?

Söz konusu yazıda “en düşük emekli aylığı uygulaması” da bir “devrim” diye sunuluyor. Oysa bu tam bir çarpıtma 2008’de AKP tarafından başlatılan sosyal güvenlik karşı devrimi sonucu emekli aylıkları sefalet düzeyine düşünce 2019’da alelacele “tamamlama” işlemi başlatıldı. Bu uygulama en alttakilerin aylıklarının kısmen artırırken diğer aylıkların aşağıya basılmasına yol açtı.

Aziz Çelik’in yazısı