Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel’de görüşecek

Bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne Narges Mohammadi layık görüldü. 2023 Nobel Barış Ödülü de sahibini buldu. Bu yıl barış ödülünü Narges Mohammadi kazandı. Ödülün, ‘İran’da kadınlara yönelik baskıya karşı ve insan hakları mücadelesi nedeniyle’ verildiği belirtildi. Mohammadi, 2016’da ‘idam cezasının kaldırılması için mücadele eden bir insan hakları hareketi kurmaktan’ dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Nobel […]