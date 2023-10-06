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Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ay sonunda Brüksel’de görüşecek

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ekim sonunda Brüksel’de görüşecek.

Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev. Fotoğraf: Twitter (Temsili)

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İspanya’nın Granada kentinde düzenlenen ‘gayri resmi’ AB liderler zirvesinin girişinde gazetecilere Aliyev ve Paşinyan’ı Brüksel’e davet ettiğini söyledi.


Liderlerin davete olumlu yanıt verdiğini söyleyen Michel, ay sonunda Brüksel’de üçlü görüşme yapılacağını duyurdu.

Dün Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı marjında Avrupa Konseyi, Ermenistan, Fransa ve Almanya liderleri Granada’da bir araya gelmiş, ardından yaptıkları ortak açıklamada normalleşme sürecine desteklerini vurgulamıştı.

Aliyev’in katılmadığı toplantıda liderler, sınır belirleme çalışmalarının acil olarak ilerletilmesi, alıkoyulanların karşılıklı iadesi, akıbeti bilinmeyenler ve mayın temizleme dosyalarında ilerleme sağlanması gerektiğinin altını çizmişti.

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