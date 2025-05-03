Ayyüce Türkeş babasının mezarında: Korumamı ve şoförümü yumrukladılar

MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in, babasının mezarını ziyaretinde bir grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

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Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük Günü programının ardından, babası Alparslan Türkeş’in kabrine ziyarete gitti.

Türkeş’in aktardığına göre ziyaret esnasında kendisine ve beraberindeki heyete bir grup saldırdı:

“Arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Benim korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş’in mezarı. Kimse sevenlerinin arasına engel olamaz.”

3 Mayıs Türkçüler Günü’nde Babam Başbuğ Türkeş’in mezarındayım… pic.twitter.com/q7OoQlpAgX — Dr. Ayyüce Türkeş Taş (@ayyuceturkestas) May 3, 2025

Saldırganların Ülkü Ocakları’ndan olduğu iddia edildi. Ülkü Ocakları basın sorumlusu Raşit Akgül sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı.

Yalan Haberlere İtibar Etmeyiniz Korumaları Geldi Bıraktı Gitti (Terketti) Arbede vs Yaşanmadı !! Sen Haksızsın Ayyüce…



Başbuğun Emanetini İstismar Etmeyin !! https://t.co/d8ooYjXDLk pic.twitter.com/H9CptXkulT — Raşit Akgül (@RasitAkgul06) May 3, 2025

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Sözcü TV’de iddialarla ilgili şunları dedi:

“Adana milletvekilimiz, babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde, kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar. Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet müdürünü ve İçişleri bakanını aradım. ‘Biz hemen tedbir alacağız’ dediler. Onların da haberi yok.

Türkeş, Türkiye’ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce hanım, babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken, oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp bakanı, emniyet müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor?”