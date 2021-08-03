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Yaramazlara biraz batar!

Ayvatoğlu’nun 20 yıla kadar hapsi istendi

Ankara’da aracında uyuşturucu kullandığı görüntüyle gündeme gelen eski AKP genel merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayvatoğlu’nun bir araç içerisinde arkadaşlarıyla birlikte kokain çektiği görüntü sosyal medyada yayınlanmıştı. Bunun üzerine Ayvatoğlu gözaltına alınmış ve kendisini “Kokain değil, pudra şekeriydi” sözleriyle savunmuştu.


Savunmasından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine tekrar gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını itiraf etmişti.

Ankara başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayarak yedi kişi hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık, Ayvatoğlu dahil dört kişiye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını özendirme’ suçlarından beş yıldan 20 yıla kadar hapis talep etti.

Diğer üç sanığa da çeşitli oranlarda ceza istenen iddianame, Ankara ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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