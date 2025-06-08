Aytunç Erkin: Yüzde 50+1 değişmeyecekse Bahçeli'nin söylediği seçim sisteminde ne değişecek?

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Bahçeli’nin konuşmasında “üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir” cümlesi dikkatimi çekti. Kendi kendime sordum: “Yüzde 50+1 mi değişecek?” Bu sorunun yanıtını ararken bir dostum 1 Haziran’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un “Demokrasi Hukuku Notları (7)” başlıklı sekiz maddelik sosyal medya paylaşımını hatırlattı. Paylaşımın yedinci maddesinde “50+1”den geri adım atılmayacağının altını çizmişti Uçum:

“Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve yüzde 50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir.”

O zaman soru şu: Yüzde 50+1 değişmeyecekse Bahçeli’nin söylediği seçim sisteminde ne değişecek? Aklıma gelense; Cumhur İttifakı’nın tartıştığı ve dört yıl önce konuşulan ama hayata geçmeyen “seçim sisteminde dar bölge ya da daraltılmış bölge mi gelecek?” sorusu oldu. Olabilir mi? Olabilir!

Aytunç Erkin’in yazısı