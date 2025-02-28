Aytunç Erkin: Yavaş'a yakın isimlerden seçmen çalışması

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Mansur Yavaş’a yakın isimler blokları da kabaca değerlendirdiklerinde; yüzde 25 muhafazakar/AKP/YRP, yüzde 25 sol/CHP/TİP, yüzde 25 milliyetçi MHP/İYİ Parti/Zafer Partisi/Anahtar Parti/BBP, yüzde 10 DEM ve yüzde 15 apolitik/sandığa gelmeyen bir seçmen kitlesi olduğunun altını çiziyor.

Buna göre de Yavaş’ın “milliyetçi, “muhafazakar”, “ulusalcı sol” bloklarının büyük kesişim kümesinin desteğine sahip olduğunu düşünüyor. Bu da yüzde 55-60 arasında bir kitleyi bize anlatıyor.

Evet… Ekrem İmamoğlu yol haritasını dün açıkladı. Biz de “gün ola harman ola” diyelim ve süreci takip edelim.

Aytunç Erkin’in yazısı