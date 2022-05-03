Aytunç Erkin: Ya o pankart doğru ya da Erdoğan ve Soylu’nun yazdıkları

Ya o pankart doğru ya da Erdoğan ve Soylu’nun yazdıkları! Devlet bir karar vermeli! Mesele futbol değil… Mesele Trabzonspor, Trabzon şehri ya da halkı hiç değil! Mesele… Terör örgütüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin dibine dinamit koyan örgüte karşı mücadele. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türkiye’ye yapıldı ve o geceyi kimse unutmadı! Fenerbahçe’nin de 15 Temmuz’u 3 Temmuz’dur.
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