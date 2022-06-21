Aytunç Erkin: Umarım, Fransa seçimleri Türkiye’de muhalefet için örnek olur

Jean-Luc Melenchon seçimlerden önce net konuşmuştu: “Şimdi yeni bir gün yeniden mümkün oluyor. İnsan ve doğa arasındaki uyum arzusunun hakim olacağı bir ülke. Liberal politikaların kötü muamelesine son veren ve aşırı sağın pençesini geri çeken kişi olabilirsiniz.”

Umarım, Fransa seçimleri Türkiye’de muhalefet için örnek olur. Sadece Fransa değil! Kolombiya’da da “Tarihsel Pakt Koalisyonu”nun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bu arada… Brezilya’da da Lula iktidara gelmek için ekim ayını bekliyor.

Aytunç Erkin’in yazısı