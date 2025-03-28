Aytunç Erkin: Özgür Özel Saraçhane sürecini iyi yönetti

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Özgür Özel, Saraçhane sürecini iyi yönetti, kitleyi domine etti, Ankara’da kurduğu bir takım temaslarla da oyun kurucu olduğunu hissettirdi. Hatta; 6 Nisan’da “kayyuma karşı” olağanüstü kurultay kararı aldı ve “Ben adayım, isteyen aday olabilir” diye de meydan okudu! Ne zaman yaptı bu açıklamayı? 21 Mart’ta yani İmamoğlu gözaltındayken. Kurultay kararı aldığında Ekrem İmamoğlu’nun ya da yakın çevresinin haberi var mıydı? Bu sorunun yanıtı önemli. Ya da İmamoğlu kendisini ziyarete gelen Özel’e kurultayla ilgili bir cümle kurdu mu? Yakında öğreniriz.

Şimdi gelelim CHP’deki iki cepheye.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin süreci yakından takip ettiğini ve kurultaya olası kayyuma karşı da çalışmalar yaptığını biliyoruz. Özel’in olağanüstü kurultay kararını Kılıçdaroğlu da sosyal medya paylaşımıyla destekledi: “Cumhuriyet Halk Partisi; kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız.”

Aytunç Erkin’in yazısı