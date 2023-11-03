Aytunç Erkin: Kurultay Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında geçecek

İmamoğlu çevresinin düşüncelerini daha önce aktarmıştım, yinelemekte fayda var: “AKP’nin kuruluşunda kurmay kadro Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener gibi isimlerden oluşuyordu. Şimdi de o dönem AKP nasıl yapmışsa, yeni bir planlama şart ve süreci yönetecek bir kadro lazım. Ekrem İmamoğlu illa genel başkan olacak diye bir durum yok. İki ya da üç genç isim, birlikte hareket eder ve kurultayı, yerel seçimleri planlarlar. Bir de CHP’yi yöneten kişi cumhurbaşkanı adayı olur algısı yanlış. Ekmeleddin ve Muharrem Bey örneğini biliyoruz. İmamoğlu neden 2028 adayı olmasın.”

Gelinen noktada İmamoğlu ve ekibinin seçimlere ‘asıldığını’ biliyoruz. Özgür Özel’in kazanmasıyla birlikte ‘Erdoğan-Gül’ ikilisinin yaşadığı bir gerçeklikle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Ve bu nedenden dolayı da kurultayın Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında geçeceğinin altını çiziyorum. Ki baktığımız zaman önceki gün KRT’de Genel Merkez’e yakınlığıyla bilinen CHP’nin ağır toplarından Oğuz Kaan Salıcı’nın bir cümlesinin bu değerlendirmemi haklı çıkarttığını söyleyebilirim.

Aytunç Erkin’in yazısı