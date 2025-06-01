Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu ve ekibi mahkemeden olası bir 'geri dönüş' kararı çıkarsa görevi kabul edecekler

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Kılıçdaroğlu döner mi?

Şu bilgiyi- yalanlasalar da- paylaşmakta fayda var:

Kılıçdaroğlu ve ekibi, 4-5 Kasım 2023 kurultayında/öncesinde “yol arkadaşları” tarafından hançerlendiklerini düşünüyor. Ayrıca kurultaya “şaibe” karıştığına da inanıyorlar. Bu nedenden dolayı da mahkeme sürecine odaklanmış durumdalar. Mahkemeden olası bir “geri dönüş” kararı çıkarsa da görevi kabul edecekler.

26 Mayıs’ta, Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da davacıların avukatı Onur Üregen’in şu cümlelerini hatırlatalım: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak ceza soruşturması başlatılmış olması Kurultay’ın iradesinin sakat olduğunu açıkça göstermektedir. 9 vekilin dosyası ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosu’na gönderilmiştir. Burada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, müvekkilim Lütfü Savaş müşteki sıfatıyla yer almıştır. Soruşturmanın varlığı yalnızca dosyanın ciddiyetini göstermekle kalmamakta aynı zamanda yargılamanın toplumsal etkisini de gözler önüne sermektedir. Tarafımızca sunulan deliller, alınan beyanlar birlikte değerlendirildiğinde dosyanın tekemmül ettiği kanaatine varılmıştır. Dosyada ileri sunulan hususlar somut gerçeklere dayanmaktadır. İleri sürülen iddialar tartışmadan uzak, açık ve belirgindir. Dava konusu olayın kamu düzenini sarsacak etkiler doğuracağı açıktır ve Kurultay iradesi net bir şekilde sakatlanmıştır. Bu nedenle yargılamanın uzatılması değil bir an evvel sonuçlandırılması hukuk güvenliği açısından da zorunludur.”

Aytunç Erkin’in yazısı