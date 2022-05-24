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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Kılıçdaroğlu artık programın altını doldurmalı


Kılıçdaroğlu artık bu programın altını doldurmalı! Neoliberalizmin yerine neyi koyacağını anlatmalı. Anthony Giddens’ın “Üçüncü Yolu” mu yoksa bağımsızlıkçı bir irade mi? Kamucu ekonominin ayrıntılarını anlatmalı… Neoliberalizm sadece ekonomik bir kavram değil hayatın tamamını kapsayan, Şili’de Allende’yi deviren, 12 Eylül’ü yapan siyasi bir program.

Aytunç Erkin’in yazısı


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