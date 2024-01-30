Aytunç Erkin: İstanbul’da beş yılda ne değişti?

DEM kulislerinden kısa kısa bazı notları da aktarmakta fayda var: “HDP’ye oy veren kitle, 2019’da hem 31 Mart hem 23 Haziran’da ezici çoğunlukla Ekrem İmamoğlu’na oy verdiler. Aradan 5 yıl geçti. Şimdi DEM Parti’nin İstanbul’daki tabanının yüzde 75’i ‘kendi adayımızı çıkaralım’ diyor. 5 yılda ne değişti?” “Biz, aday çıkarmama karşılığında CHP’den ‘Şu ilçeyi bu ilçeyi bize verin’ gibi bir pazarlık içerisinde değiliz. Bizim amacımız belediye başkanlık makamları olsa gider AKP ile anlaşırız ve el konulan belediyelerimizde yüzlerce makam bize verilir.” “Evet, mesele makam, koltuk değil ama şuna da dikkat etmenizi isteriz. Kars ve Iğdır’da DEM Parti ile diğer partiler arasında oy farkı çok değil. Bu iki ilde MHP kazansın diye İYİ Parti, Zafer Partisi, MHP’nin adayını destekleyecek. Erdoğan kazanmasın diyorsanız gelin bu illerde de Erdoğan’a kaybettirelim. Bu iki ilde CHP’nin kazanma ihtimali yok. Ama CHP, DEM adayını desteklerse AKP veya MHP kaybeder.” “Van, Siirt, Şırnak, Kars başta olmak üzere onlarca ilde ve ilçede AKP’nin korucu, asker ve polis ailelerinden binlerce seçmen kaydırdığını belgeleriyle ispatladık. Haftalardır DEM Parti bu konuyu diye getiriyor. CHP genel başkan ve genel başkan yardımcıları düzeyinde neden sessiz?”

Aytunç Erkin’in yazısı