Aytunç Erkin: İmamoğlu’na ‘finiş çizgisi’ mesajı

“… Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları da gördük. Parti içi hesapların, nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğuna şahit olduk. O nedenle de, bundan sonra, kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Olmayacağız. Hür ve millî siyasetimizle; bezirgan saltanatını da, haram düzenini de, kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen, menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız. Bizi yola çıkaran işte budur…” İYİ Parti lideri Meral Akşener’in dün grup toplantısında kurduğu cümlelerden “cımbızlayıp” seçtiğim bölümle başladım yazıma. Çünkü; dün yazdım, “Akşener’in kırgınlığı çözülürse ittifak olur” dedim: “Meral Hanım partinin kuruluşunda, sonrasında yaşadıklarını bakınca iki belediye başkanının o dönem cesaret edememesinden dolayı şaşkın ve kırgındı. Bugün Akşener’in ‘müstakil’ aday ve ‘üçüncü yol’ fikrini şekillendiren de Altılı Masa’da yaşadığı pratik. Özgür Özel, İYİ Parti’yi nasıl ikna eder bunu göreceğiz ancak Meral Akşener’in kırgınlığını hafife almamak gerekiyor.” İşte tam da bu noktada Akşener dün yazdıklarımı doğruladı ve “Finiş çizgisine kadar gelip, geriye koşanları gördük” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Şimdi gelinen durum şu: Meral Akşener özellikle İstanbul ve İmamoğlu konusunda ikna edilebilecek mi?
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