Aytunç Erkin: İmamoğlu, ‘Sevgililer Günü’nde sahaya iniyor

31 Mart’a doğru giderken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kanadında çalışmalar hızlandı ve kaynaklar 14 Şubat’ı işaret etti. İmamoğlu, 13 Şubat’ta tanıtımı yaptıktan sonra 14 Şubat günü de 24 saat çalışma temposunun içine girecek. İBB Başkanı’na yakın isimlere “Nasıl bir çalışma olacak?” diye sorduğumda şu bilgiyi verdiler: “Şu anda açılışlar var. İlçelere gideceğiz, pazarlara gideceğiz. 24 saat çalışma olacak.” Merak ettiğim esas konuysa Başak Demirtaş’ın DEM adaylığı. DEM’in adaylığı Ekrem İmamoğlu’nu nasıl etkiler? Şu bilgilere ulaştım: “Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Başak Hanım da aday olacak diye tası tarağı toplayacak halimiz yok. Yine de hem DEM hem İYİ Parti hem de AKP’den oy almak için çalışacağız. Büyükşehirde hedeflediğimiz oyu da alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ilk veriler bunu gösteriyor. Bir anket yaptırdık. İlk datalar geldi. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, Daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.”

Aytunç Erkin’in yazısı