Aytunç Erkin: İmamoğlu sahadan çekildi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle kurultayda Divan Başkanlığı’na, değişimci kanadın lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oturacak. Bu konuda Genel Merkez’de şu değerlendirmenin yapıldığı iddia edildi: “Kemal Bey kurultay dengelerini değiştirebilecek kritik bir hamle yaptı. Bu hamle kurultaya sayılı günler kala İmamoğlu’nun sahadan çekilmesi anlamında. Bir yandan divanda oturup kurultayı yönetmeye hazırlanırken bir yandan da kurultayın tarafı olarak sahada olması en azından şık olmaz.”

İmamoğlu “sahadan çekildi mi”?

Yakın çevresine bu değerlendirmeyi sorduğumda şu yanıtı aldım: “Ekrem Başkan’ın Özgür Özel’e verdiği destek herkes tarafından biliniyor. Kurultay günü İmamoğlu delegelerden açık bir şekilde Özel’e oy istemeyecekti ki! İstanbul İl Başkanlığı seçiminde gören gözler gördü. Neden sahadan çekilsin? Bugün itibarıyla değişim ekibi 80-100 civarı önde ve bu bir hafta fark açılabilir.”

Aytunç Erkin’in yazısı